Diatom Deli con l’album «Time-Lapse Nature»

Dopo essersi fatta apprezzare con l’album TQM del 2018, la giovanissima Dellisa Paloma-Sisk, alias Diatom Deli, torna con un nuovo, interessante album dal titolo Time-Lapse Nature.

Diatom Deli è una musicista dalla classe innata capace di giocare con le coordinate del rock indipendente chitarristico, dell’avanguardia pop e con i loop elettronici.

Delisa Paloma-Sisk è nata e cresciuta a Clarksville, nel Tennessee, un’ora a nord di Nashville, ma ha anche trascorso molto tempo a Lares, Porto Rico, con la famiglia materna. Deli ricorda di aver sentito la vicina di sua nonna suonare la chitarra classica ogni sera durante una visita a Lares, le melodie che persistevano e riaffioravano mentre lei stessa da autodidatta imparava a suonare lo strumento nella sua prima adolescenza, per poi proseguirne gli studi al college.

Il nuovo Time-Lapse Nature – in uscita il 13 maggio 2022 per RVNG Intl. – ci consegna un’artista fuori dal comune. L’ultimo singolo Disarray è etereo e tenero allo stesso tempo, con un delicato loop di chitarra che funge da base per la voce suadente della nostra Diatom Deli. (La redazione)