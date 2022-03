Il garage rock dei Not Moving Ltd con il nuovo album «Love Beat»

1 Minuto

Love Beat è l’esatta rappresentazione di ciò che sono i Not Moving Ltd di Lilith, Dome La Muerte, Iride Volpi e Antonio Bacciocchi. Più che una band una vera e propria entità artistica che pur attingendo al passato guarda costantemente in avanti.

I nuovi brani della storica formazione garage rock italiana sono frutto di un lungo, combattuto e sincero percorso attraverso tutto quello che possiamo definire rock and roll. Niente di più, niente di meno.

Pubblicato da Area Pirata il 26 marzo 2022, Love Beat è stato registrato a Cascina (Pisa) da Alessandro Sportelli presso Ale Sportelli Recording Studio. (La redazione)

