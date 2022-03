«Unlimited Love» è l’album che segna il ritorno dei Red Hot Chili Peppers con John Frusciante e Rick Rubin

1 Minuto

133 Parole

Unlimited Love è il dodicesimo album in studio dei Red Hot Chili Peppers, il primo disco (dal 2006) della formazione californiana con il chitarrista John Frusciante nonché il primo (dal 2011) con il produttore e collaboratore di lunga data Rick Rubin.

Unlimited Love, in uscita il primo aprile 2022, riprende dunque una partnership di tre decenni con Rick Rubin che include album leggendari come il disco Blood Sugar Sex Magik del 1991, Californication del 1999, By The Way del 2002 e Stadium Arcadium del 2006.

L’interazione tra la band rasenta ancora una volta l’intergalattico, ma elevata ad un’altra stratosfera. Unlimited Love rappresenta l’unione in un unico spirito di quattro anime individuali che ancora esplorano senza paura il futuro della loro eterna amicizia e unione musicale. (La redazione)