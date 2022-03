Eugenio Bennato. Concerti e un nuovo album in arrivo

3 Minuti

La pandemia ha significato un imprevedibile stop nelle attività artistiche globali. La riflessione conseguente ha stimolato Eugenio Bennato a comporre un nuovo disco in uscita nell’autunno 2022, di cui ancora non è dato sapere il titolo, e ad aprire le porte a club e teatri. Sul palco al fianco di Eugenio Bennato i musicisti che l’accompagnano da oltre un decennio nel progetto Taranta Power.

Sulla scia del ventennale della fondazione del movimento Taranta Power, festeggiato nella cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli con la presenza dei maestri della musica popolare mediterranea, Eugenio Bennato porta in scena i classici che hanno segnato la sua quarantennale carriera e i nuovi lavori ispirati alle tematiche attualissime dell’integrazione e della valorizzazione delle identità mediterranee e dei sud del mondo.

Da sempre la voce di Eugenio è sinonimo di pace, condivisione di culture, rispetto delle diversità, fratellanza tra popoli.

Sul palco ci saranno Eugenio Bennato alla chitarra classica, mandola e chitarra battente, Ezio Lambiase chitarra classica ed elettrica, Mujura chitarra acustica e basso, Sonia Totaro voce e danza, Francesca Del Duca alle percussioni e voce

L’opera di Eugenio Bennato in campo musicale rappresenta uno dei rari esempi in cui musicista, artista e musicologo confluiscono e convivono per passione, spirito di ricerca e musicalità. Di notevole spessore ed interesse ricordiamo lo studio e la riscoperta dei repertori di musica profana che si diffusero soprattutto oralmente nell’Italia tra ‘500 e ‘600. Mentre il repertorio sacro poteva già vantare una traccia di spartito musicale, quello profano formato da canzoni danze villanelle madrigali e varie era tramandato oralmente.

Un repertorio tra l’altro da cui prese forma tutta la polifonia moderna occidentale, dal classicismo tedesco ai nostri giorni. In questo contesto assume un’importanza enorme da un punto di vista artistico, musicale e filologico l’opera di ricerca che Bennato insieme alla NCCP fece agli inizi della sua carriera. Grazie a questo abbiamo potuto ascoltare per inciso e su nastro quelle sonorità e riscoprire le nostre radici culturali. Gli albori dell’armonia occidentale. Ovviamente il percorso di Eugenio Bennato si è arricchito nel corso della sua carriera anche di colori, folklore, ritmi, palchi, musica d’autore e world music. Di seguito le prime date del tour del musicista e cantante napoletano. (La redazione)