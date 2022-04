Lizette Lizette con il nuovo singolo «Sorry»

1 Minuto

A partire dall’album di debutto, Queerbody del 2017, la svedese/peruviana Lizette Lizette ha avuto una fanbase in costante crescita, sia nella sua Svezia che in Paesi come Germania e Stati Uniti d’America.

Nel febbraio 2019, Lizette Lizette ha pubblicato il suo secondo album Non, acclamato da pubblico e riviste specializzate come Billboard, Bon Magazine, Aftonbladet Musik, Zero Magazine e Pop Justice.

Sorry è il nuovo singolo di Lizette Lizette, brano che anticipa il prossimo album in uscita nel 2022 per l’etichetta alt. pop svedese Icons Creating Evil Art. (La redazione)