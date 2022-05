Il tour italiano di Scarlet Rivera, storica violinista di Bob Dylan.

5 Minuti

877 Parole

L’incontro tra Bob Dylan e Scarlet Rivera (pseudonimo di Donna Shea) è pura leggenda ed è stato magistralmente raccontato nel film di Martin Scorsese sul leggendario tour della Rolling Thunder Review.

Eric Clapton aveva suonato tutte le parti soliste con la sua chitarra elettrica sul disco Desire. A fine giornata, dopo la lunga session in studio di registrazione, Dylan prese la sua macchina e fece un giro notturno nel Village quando vide passare una bellissima ragazza col violino in spalla. Anziché portarla a bere un drink in un bar la invitò in studio di registrazione nel cuore della notte e registrò per gioco le parti di violino mettendo in mute l’elettrica di Clapton.

Alla fine Dylan decise che quel violino sarebbe stato lo strumento cardine di Desire. È un momento cruciale nella storia del rock con la chitarra elettrica di Clapton che viene sostituita dal violino di una ragazza conosciuta per strada.

Dylan è innovativo anche in questo, introducendo per la prima volta uno strumento antico come il violino, classico e popolare al tempo stesso nella musica rock. Il violino di Scarlet Rivera diventa la voce più importante di Desire, un disco pieno di colori, che evoca la frontiera messicana e molti altri scenari a partire dalla travolgente Hurricane.

Dylan offre la sua performance più dinamica di Hurricane, in piedi sul palco con la sua chitarra, serio, sputando fuori i testi, fissando per tutto il tempo la violinista Scarlet Rivera a pochi metri di distanza. È elettrizzante. Potrei dire che siano i cinque minuti più avvincenti che abbia mai visto in un film/documentario su un concerto rock. Splice Today

L’incontro con Bob Dylan ha segnato e cambiato la vita di Scarlet Rivera per sempre. A distanza di quasi 50 anni Scarlet ha deciso di rendere omaggio a Bob Dylan con un nuovo disco intitolato Dylan Dreams in cui per la prima volta incide e canta le sue canzoni da Series of Dreams a Senor.

Bob Dylan è stato il primo a scoprire Scarlet riconoscendo il genio e considerandola una violinista capace di suonare il volino alla stregua di una chitarrista solista. Da quel momento la sua carriera e la sua vita hanno preso una direzione in aspettata.

Scarlet ha collaborato con gli artisti più influenti del nostro tempo, collezionando premi e nomination ai Grammy Awards, e aprendo un varco nel tessuto della storia del rock come pioniera del violino elettrico. Partendo da un background classico, ha evoluto il suo percorso fino ad abbracciare una gran varietà di generi di musica, dalla fusion che mescola rock e jazz, poliritmi latini, alla musica celtica, fino alla new age; la si può considerare perciò una musicista rivoluzionaria

Scarlet Rivera sarà impegnata in un lungo tour in Italia dal 4 al 25 maggio per presentare il suo nuovo disco Dylan Dreams e per accompagnare col suo violino i cantautori Andrea Parodi Zabala e Thom Chacon.

Il debutto di Scarlet Rivera in Italia avverrà giovedì 5 maggio presso la Feltrinelli Red di Piazza Gae Aulenti a Milano. Venerdì 6 maggio Scarlet Rivera suonerà con Andrea Parodi Zabala & Borderlobo all’Agriturismo La Viscontina di Somma Lombardo (Varese) e sabato 7 maggio 2022 al Teatro Splendor di Aosta.

Domenica 8 maggio 2022 al Castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo ci sarà l’incontro inedito e suggestivo tra Dori Ghezzi e Scarlet Rivera e, attraverso di loro, tra Fabrizio De André e Bob Dylan. Di seguito tutte le date del tour. (La redazione)

SCARLET RIVERA ITALIAN TOUR 2022