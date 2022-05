The Weather Station. Ascolta il nuovo, suggestivo album «How Is It That I Should Look at the Stars»

1 Minuto

How Is It That I Should Look at the Stars, il nuovo album di Tamara Lindeman (alias The Weather Station), è in qualche modo figlio dello stesso periodo del precedente Ignorance, meraviglioso disco del 2021 scritto dall’artista canadese in un momento di intensa creatività.

Le canzoni di How Is It That I Should Look at the Stars seguono dunque quasi le medesime tematiche di Ignorance, attraverso una scrittura ugualmente suggestiva, forte e identitaria.

Prodotto dalla stessa Tamara Lindeman con il supporto di Jean Martin e pubblicato il 4 marzo 2022 da Fat Possum Records, il nuovo How Is It That I Should Look at the Stars vede la partecipazione dei musicisti Christine Bougie, Karen Ng, Ben Whiteley, Ryan Driver e Tania Gill. (La redazione)

