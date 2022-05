Pinguini Tattici Nucleari. Il tour e il video di «Giovani Wannabe»

Giovani Wannabe è il nuovo videoclip dei Pinguini Tattici Nucleari con la partecipazione speciale di Francesco “Mehths” Cicconetti e Chiara Pieri.

Una narrazione visiva dell’amore, della libertà di diventare ciò che si è o ciò che si vuole essere, della bellezza del cambiamento e, come sottolinea il singolo Giovani Wannabe, dell’importanza di trovare il proprio posto nel mondo.

Francesco e Chiara sono parte di questa storia bellissima, di semplicità e scoperta di sé, nello scenario di un viaggio lungo un’estate intera, emblema stesso della più emozionante stagione della vita.

Nel frattempo i Pinguini Tattici Nucleari annunciano anche un lungo tour estivo. (La redazione)

