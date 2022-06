«Arkhon», il sesto album di Zola Jesus

1 Minuto

Nika Roza Danilova è una cantante, compositrice e produttrice statunitense che dal 2009, a partire dall’album d’esordio The Spoils, pubblica musica come Zola Jesus.

Il 24 giugno 2022 uscirà per Sacred Bones Records il suo sesto album in studio dal titolo Arkhon, dieci canzoni che spaziano dall’immediatezza elegiaca di Desire, che parla delle fine di una relazione e imperniata sulle note malinconiche di un pianoforte, alle dense e scintillanti stratificazioni elettroacustiche di Sewn, scritta in collaborazione con Randall Dunn e Chamberlain, quest’ultimo è noto per aver lavorato con Fiona Apple, Bob Dylan e David Bowie.

A bilanciare questi due poli, svettano Dead & Gone, che vede un arrangiamento d’archi da parte di Louise Woodward, The Fall, imponente traccia groove con la voce di Danilova filtrata da un vocoder, quasi a voler scalzare il dolore stagnante, e infine Lost, brano dfatto di percussioni serrate e campioni di un coro popolare sloveno. (La redazione)

