Lizette Lizette. Il secondo singolo che anticipa il nuovo album «Miss Gendered»

Ad anticipare Miss Gendered, il nuovo album di Lizette Lizette, in uscita il 17 giugno 2022 su Icons Creating Evil Art, arriva You Lied.

Si tratta del secondo singolo dell’artista e produttrice queer svedese/peruviana che scrive:

You Lied è l’altra faccia del precedente singolo ‘Scorpio’. Scorpio era la rabbia, You Lied’è la tristezza e il tradimento. Entrambi parlano dello stesso evento, quando mi è sembrato chiaro di non dovermi fidare mai di una persona di destra. Ho scelto di rappresentare questa canzone in uno stripclub queer, con i miei cari amici Leffe Crumlove nei panni di un lurido uomo d’affari che si aspetta di comprare sesso dalla ballerina esotica Butcher Queen, che finalmente ottiene la vendetta che desideravo da tempo.

Scritto da Lizette Nordahl, You Lied è stato prodotto e missato da Gabriel Wagnberg e masterizzato da Jon Bordon. (La redazione)

