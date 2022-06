La svolta di Courtney Marie Andrews. Ascolta il nuovo singolo «Satellite»

1 Minuto

189 Parole

Loose Future è il titolo del nuovo lavoro discografico di Courtney Marie Andrews, giovane eroina del folk a stelle e strisce.

A anticipare l’album arriva Satellite, primo singolo e tassello della svolta della musicista e cantautrice dell’Arizona che, pur essendo vicina allo spirito folk americano, vira con intelligenza e gusto verso quei territori pop rock contemporanei che già abbiamo imparato a conoscere grazie a Sharon Van Etten, Angel Olsen, Weyes Blood e Cate Le Bon.

La nuova Courtney Marie Andrews, dunque, pur restando musicalmente legata alle tradizioni del suo Paese, non disdegna affatto l’uso di synth, filtri vocali e riverberi di chitarra.

Courtney ha registrato e prodotto il nuovo album presso gli Evian’s Flying Cloud Recordings studio di Sam Evian sui Monti Catskill, stesso produttore e studio di Big Thief, Cassandra Jenkins e Anna Burch.

Loose Future, in uscita il 7 ottobre 2022 per Fat Possum Records, vede i contributi di Chris Bear dei Grizzly Bear e Josh Kaufman dei Bonnie Light Horseman. In attesa dell’uscita, gustatevi questo primo estratto intitolato Satellite. (La redazione)