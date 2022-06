MEI 2022. La nuova edizione dal 30 settembre al 2 ottobre

Dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 torna a Faenza la nuova edizione del MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.

Tre giorni di concerti, forum, convegni, premiazioni, omaggi, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini che quest’anno vedranno tra i premiati Valerio Lundini, C’mon Tigre, Ditonellapiaga, Filippo Graziani, Luca Madonia, Roberta Giallo, Doro Gjat, iRio, Ernesto Assante e Pierpaolo Capovilla.

Non mancheranno poi il Forum del Giornalismo Musicale, il Premio dei Premi, il Premio nazionale per il giornalismo musicale sul web e molto altro ancora. (La redazione)

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.