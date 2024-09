Dal 4 al 6 ottobre a Faenza il Meeting delle Etichette Indipendenti 2024

La prima giornata del MEI 2024 inizierà ufficialmente alle ore 15.00 presso la Galleria Comunale d’Arte di Faenza con la prima Accademia Nazionale del Folklore Romagnolo, una masterclass aperta a tutti i musicisti e studenti di musica d’Italia. Sempre nel pomeriggio si terrà l’evento “Fire the stars”, seguito dalla Festa dei 30 anni dell’Orchestra di Roberta Cappelletti.

Il clou della giornata sarà la consegna del Premio MEI alla Carriera al cantautore Diodato, che si esibirà sul palco principale di Piazza del Popolo. Inoltre, saranno premiati i vincitori delle Targhe MEI 2024: gli Estra come Miglior Artista Indipendente dell’anno, Coca Puma come Miglior Artista Emergente e Lamante per il Miglior Videoclip Indipendente. La serata si concluderà con il concerto della super band Bloom.

Programma del 5 ottobre: Onda Rosa Indipendente, Targa Mei Musicletter 2024

Sabato 5 ottobre, la giornata si aprirà con la premiazione della storica etichetta discografica NUN e la partecipazione di artisti come Pino Marino. A partire dalle 15.00, vari artisti si esibiranno sui palchi del Crescendo MEI 2024 e dell’Onda Rosa Indipendente, con spettacoli che vedranno coinvolti nomi importanti come Enrico Brizzi & Band e Filippo Graziani, il quale renderà omaggio al padre Ivan Graziani.

Uno dei momenti salienti sarà la presentazione del libro di Stefano Senardi “La musica è un lampo” con ospite speciale Vinicio Capossela. Le esibizioni serali culmineranno con il concerto di Roy Paci & Aretuska e la premiazione di Carlo Marrale per i 40 anni del brano “Vacanze Romane”.

La XII edizione della Targa MEI Musicletter, premio nazionale dedicato all’informazione musicale sul web ideato e curato da Luca D’Ambrosio, va a Mescalina (Miglior sito web), Fard Rock di Joyello Triolo (Miglior blog personale) e Premio LaMiaTerra (Premio speciale “Miglior progetto musicale per l’ambiente”). La cerimonia di premiazione della Targa MEI Musicletter 2024 si terrà sabato 5 ottobre 2024, a partire dalle ore 17.00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Faenza, in occasione del Forum del Giornalismo Musicale, diretto da Enrico Deregibus.

Programma del 6 ottobre: conclusione e Forum del Giornalismo Musicale

Domenica 6 ottobre, gli eventi prenderanno il via con l’esibizione di band emergenti sul palco Crescendo MEI 2024. Sul palco principale, nel pomeriggio, si alterneranno artisti come Graziano Romani, Bandabardò & Cisco, che presenteranno il loro spettacolo “Ultimo Tango”. Parallelamente, in Piazza San Francesco si terrà la presentazione del libro di Mirko Francesconi e le performance del Supergruppo Rock 1974-2024.

Durante il weekend si svolgerà anche il Forum del Giornalismo Musicale, un evento annuale che riunisce giornalisti e critici musicali. Sabato 5 ottobre, il forum ospiterà il convegno “Scrivere di musica e parlare di musica nelle radio libere”, mentre il giorno seguente si discuterà di piattaforme musicali e spazi per la musica dal vivo.

Onda Rosa Indipendente e solidarietà

Il MEI sarà preceduto, il 2 ottobre, dalla finale del contest Onda Rosa Indipendente a Bologna, un’iniziativa volta a promuovere le cantautrici italiane. Il MEI si unisce inoltre all’appello per sostenere Faenza, colpita dall’alluvione, invitando partecipanti e artisti a contribuire alla raccolta fondi per la città e a sostenere le organizzazioni locali.

Conclusione

Il MEI 2024 rappresenta non solo un’occasione per celebrare la musica indipendente, ma anche un segnale di rinascita per Faenza. Attraverso concerti, premiazioni e iniziative culturali, il festival coinvolgerà artisti affermati ed emergenti, offrendo al pubblico uno spaccato autentico della scena musicale italiana. Qui il programma completo. (La redazione)