Il ritorno dei Cure con l’album Songs of a Lost World

Il mondo della musica è in fermento dopo l’annuncio ufficiale dei Cure, che torneranno a pubblicare nuova musica dopo 16 anni di attesa. Attraverso un post condiviso sui social media, la leggendaria band britannica capitanata da Robert Smith ha confermato l’uscita del loro nuovo singolo, Alone, fissata per giovedì 26 settembre 2024. Il brano rappresenterà il primo assaggio del tanto atteso album Songs of a Lost World, la cui uscita è preista per il 1° novembre 2024.

L’anteprima del singolo Alone su BBC Radio 6 Music

Il singolo Alone sarà trasmesso in anteprima esclusiva durante il programma di Mary Anne Hobbs su BBC Radio 6 Music, segnando così un evento imperdibile per i fan della band. Il brano fungerà da introduzione al nuovo lavoro dei Cure, una produzione attesa da oltre un decennio e che segna il ritorno in studio del gruppo dal loro ultimo album del 2008, 4:13 Dream.

Songs of a Lost World: l’album che segna il ritorno dei Cure

Il nuovo album, intitolato Songs Of A Lost World, a detta dei fan, sarà una riflessione profonda su temi esistenziali come la vita e la mortalità. Per sapere se sarà esattamente così, tocca solo aspettare l’uscita del disco, anticipato dal singolo Alone. (La redazione)