East My Love di Current Joys. Il viaggio solitario di Nick Rattigan tra natura, musica e riflessione interiore

Nick Rattigan, mente dietro il progetto indie-rock Current Joys, ha scritto il suo ottavo album, East My Love, in una condizione di isolamento quasi assoluto. Senza connessione a internet, cellulare o contatto umano, Rattigan si è rifugiato nei boschi del Tennessee, cercando un ambiente privo di distrazioni per dare forma a un lavoro profondamente personale. Questo isolamento ha creato l’atmosfera ideale per comporre un album intimo e crudo, lontano dal frenetico ambiente cittadino che, secondo l’artista, non sarebbe stato adatto a catturare l’essenza autentica delle canzoni.

Rattigan stesso ha descritto il processo creativo come una lotta contro “mine terrestri” emotive, riferendosi a canzoni che per anni lo hanno tormentato, minacciando di destabilizzare il suo equilibrio mentale. Tuttavia, con il tempo, ha iniziato a vedere queste stesse canzoni come una fonte di conforto, un rifugio che spera di poter offrire anche ai suoi ascoltatori, specialmente a coloro che affrontano ansia o depressione.

Le radici musicali e il sound dell’album

“East My Love” si distanzia dai lavori precedenti di Rattigan, introducendo un sound che mescola elementi di folk e country con il suo caratteristico stile indie-rock. Il risultato è un album che evoca immediatamente le sonorità di un Bob Dylan in chiave moderna, arricchito da toni caldi e accoglienti. Le 12 tracce dell’album si immergono profondamente nella musica tradizionale del West americano, raccontando storie di amori perduti, traumi passati e rinnovamento spirituale.

Questa immersione nel folk americano sembra quasi un ritorno alle radici della musica popolare, ma con un taglio contemporaneo che rende l’album accessibile e familiare. Le canzoni non si limitano a raccontare la storia dell’artista; piuttosto, offrono uno specchio nel quale gli ascoltatori possono riflettersi, trovando conforto o evasione a seconda dei propri bisogni emotivi.

La produzione e la collaborazione con Andrew Sarlo e Heba Kadry

Dopo aver scritto l’intero album in completa solitudine, Rattigan ha deciso di affidare la produzione e il mixaggio di East My Love a due rinomati produttori: Andrew Sarlo e Heba Kadry. Sarlo, noto per il suo approccio sperimentale e per la sua capacità di dare una struttura unica a progetti complessi, ha saputo mantenere l’integrità grezza delle canzoni di Rattigan, donando al disco una coerenza organica che rispecchia le atmosfere dei boschi dove è stato concepito. Kadry, con la sua esperienza nel mastering, ha poi affinato il suono, bilanciando la delicatezza emotiva con un tono professionale che rende il disco pronto per essere accolto a livello globale.

Un confronto con “Love + Pop”

East My Love si differenzia nettamente dai due volumi di Love + Pop, pubblicati da Current Joys nel 2023 e nel 2024. Mentre questi album erano sperimentali, caratterizzati da suoni urbani e dalla presenza di collaborazioni sorprendenti come quella con il rapper Lil Yachty, “East My Love” torna a un formato più tradizionale. Se Love + Pop rappresentava l’esplorazione di nuove frontiere sonore e una mescolanza di generi, il nuovo album si riavvicina alle radici emotive e musicali di Rattigan, con un approccio più intimo e meno sperimentale.

Le canzoni di East My Love erano state scritte già tre anni prima dei due volumi di Love + Pop, ma Rattigan ha sentito che erano troppo “crude” e personali per essere registrate in quel periodo. Solo dopo aver completato i progetti più sperimentali, ha trovato lo spazio e la forza emotiva per affrontare queste tracce e dar loro la giusta attenzione.

L’attesa della nuova uscita discografica

East My Love verrà pubblicato l’11 ottobre 2024 per l’etichetta Secretly Canadian, segnando un’importante tappa nel percorso artistico di Nick Rattigan. Si tratta di un’opera che, nonostante le sue influenze folk e country, ha l’ambizione di parlare a un pubblico vasto, offrendo canzoni che si prestano sia a un ascolto riflessivo e solitario, sia a momenti di condivisione collettiva.

Rattigan spera che questo album possa diventare un compagno per gli ascoltatori, specialmente nei momenti di maggiore bisogno emotivo. Il messaggio che vuole trasmettere è chiaro: trovare conforto e riconoscere la propria fragilità non è segno di debolezza, ma un passaggio fondamentale per il proprio rinnovamento personale. (La redazione)