The Soft Moon. Him è il primo singolo che anticipa il nuovo album «The Exister»

I Soft Moon, ovvero il progetto del polistrumentista Luis Vasquez, sono una delle band più interessanti della scena post-punk contemporanea, capaci di sviluppare una via propria che mescola atmosfere gothic rock, indie, wave e industrial.

Il 23 settembre 2022 uscirà per Sacred Bones il loro nuovo disco dal titolo The Exister.

Lo scopo di questo disco è di condividere ogni emozione che provo. Non ci sono due canzoni uguali. Si tratta di esistere nel mondo come essere umano e di provare emozioni ed esperienze nel corso della propria vita.

L’album testimonia i molteplici cambiamenti affrontati da Luis Vasquez nel corso degli ultimi anni. L’artista ha lasciato Berlino, la sua casa per molti anni, e si è trasferito a Joshua Tree, California, per cambiare aria e trovare più spazio durante il lockdown.

Exister è un album radicato nelle gioie estatiche e negli abissi paralizzanti che la vita può vomitare e come solo resistere ed esistere a volte sia tutto ciò che abbiamo.

Il nuovo disco dei Soft Moon è anticipato dal singolo Him. (La redazione)

