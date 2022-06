I Savana Funk con il nuovo singolo «Elephant»

I Savana Funk sono una formazione nata a Bologna nella primavera del 2015 dall’incontro di Aldo, Blake e Youssef, tre amici uniti da una rara sintonia umana e musicale.

Elephant è il nuovo singolo dei Savana Funk, brano che alza l’asticella della band nell’unire groove e psichedelia, funk e rock, come solo loro sanno fare, in studio e sul palco. (La redazione)

