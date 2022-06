I migliori libri per giocare a poker in un Casinò dal vivo

4 Minuti

645 Parole

Le persone che conoscono a fondo il poker non sempre tengono nascosta la loro conoscenza agli altri. Arriva un momento in cui vogliono condividere la loro comprensione della giusta strategia. In questi momenti, scrivono libri e producono pubblicazioni utili su matematica, strategia e psicologia. Questi libri sono brillanti per chi vuole migliorare le proprie abilità al casinò dal vivo, come https://sportaza.com/it/games/live-casino.

Gioco facile, Andrew Seidman

Questo libro spiega l’Hold’em ai tavoli corti in due fasi. La prima riguarda le conoscenze di base necessarie per essere un giocatore di poker competente e pensante in un casino dal vivo.

Nella seconda fase, ci immergiamo in concetti avanzati che illustrano i principi di base necessari per giocare agli high stakes. Non passate direttamente alla seconda fase. Siete pronti a muovervi ora, ma il poker si basa sull’apprendimento, non sulla vittoria. Molti giocatori danno importanza solo alla vittoria e il loro gioco ristagna.

Super Sistema, Doyle Brunson

Questo libro è stato pubblicato nel 1978, ma è ancora una buona lettura per chi visita i casino dal vivo. L’autore è una leggenda vivente del poker che nella sua carriera ha vinto 10 braccialetti WSOP. Ecco perché “Super System” è chiamato la Bibbia del poker. I giocatori di NL Hold’em dovrebbero leggerlo.

Teoria del poker, David Sklansky

Questo libro espone la teoria e i concetti generali del gioco del poker, applicabili a quasi tutti i tipi di poker, dal five-card stud poker al Texas Hold’em. Non deve essere inteso come una guida alle regole di base e ai consigli su cosa fare in ogni fase dei vari giochi. I giocatori di poker principianti a volte chiedono: “Cosa faresti in una situazione?”.

In realtà, non esiste una risposta corretta a questa domanda perché la domanda stessa è errata. Le regole che raccomandano di non giocare una carta, di giocarne un’altra e di rilanciare su una terza non vi porteranno oltre la fase iniziale.

Decidete di giocare un ottimo poker. Guida strategica al No-limit Texas Hold’em, John Encholt

John Encholt è un forte giocatore di mid-limit. Ha scritto questo libro nel 2014. Ciò che lo rende speciale è che lo scrittore non impone il suo stile di gioco, ma spiega ai membri dei casino dal vivo come sviluppare il proprio. John scrive che imparare a giocare a Hold’em è facile. Mostrare risultati costanti è difficile, ma la disciplina e un approccio professionale aiutano.

Come giocare a poker e ad altri giochi d’azzardo, Peter Arnold

L’autore è nato nel 1931, ma l’età non gli ha impedito di scrivere un’utile opera sul poker nel 2010. In questo libro, Arnold mostra le complessità e i trucchi del poker con esempi vivaci. Il libro è scritto secondo il principio dal semplice al complesso, per cui anche un giocatore alle prime armi può affrontarlo.

Hold’em Poker. Per giocatori avanzati di David Sklansky e Mason Malmuth

Per i giocatori di poker con limiti medio-alti. Gli autori sono giocatori di poker professionisti ed educatori di successo. Sono rispettati dalla comunità del poker. Questo non vuol dire che il libro si concentri su un aspetto qualsiasi del gioco. Si tratta di un materiale serio e sfaccettato, in cui gli autori toccano tutti gli aspetti del gioco redditizio.

Schiacciare i Microstakes, Nathan Williams

Nathan ha scritto uno dei migliori libri sul poker online ancora attuali. Egli stesso ha raggiunto il successo giocando ai limiti a basso costo. Il suo manuale descrive strategie e regole che si applicano subito dopo la lettura. Esse aiutano a battere i micro-limiti. Secondo l’idea di Williams, il lettore dovrebbe applicare immediatamente le nuove conoscenze nella pratica ai tavoli, poi tutto si risolverà.

La matematica del poker facile, Roy Rounder

Roy ha voluto scrivere semplicemente l’essenziale. Chiunque capirà come calcolare outs, pot odds e probabilità di uscita delle carte. Le tabelle con le probabilità già calcolate sono di enorme utilità. Copie di queste tabelle sono presenti su Internet.