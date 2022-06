I francesi Équipe de Foot con il terzo album «Geranium»

Gli Équipe de Foot sono un duo indie rock francese capace di dare il meglio di sé soprattutto dal vivo.

La formazione nata nel 2015 da un’idea di Alex e Mike ha suonato in centinaia di concerti: dagli scantinati della loro città natale, Bordeaux, ai palchi di prestigiosi festival nazionali ed europei, guadagnandosi la stima di pubblico e critica, entrando nel gotha della nuova ondata del rock francese accanto a gruppi come Lysitrata e Johnny Mafia.

Geranium è il loro terzo album studio, pubblicato il 10 giugno 2022 per le etichette Yapéno e Luik con distribuzione in Italia affidata a Goodfellas.

Dal punto di vista musicale, Geranium è in continuo movimento, con Alex e Mike che si scambiano regolarmente di posto per cantare o suonare l’organo, il pianoforte o qualsiasi altro strumento li ossessioni al momento.

L’album alterna ballate lo-fi e potenti inni pop e rock, sempre con un tocco inconfondibile di originalità e stravaganza, che si tratti di un loop su un ritornello o di una tromba solista autotunata alla fine di una triste canzone al pianoforte. (La redazione)

