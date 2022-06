Cose generali per giocare a poker in un online casinò

4 Minuti

658 Parole

I giochi di carte sono un passatempo affascinante e un’opportunità di guadagno se il gioco viene praticato a pagamento. Attualmente, le loro varietà più popolari, ovvero il Poker, sono disponibili in qualsiasi online casino, incluso https://casinia.com/it/. Grazie a ciò, ogni utente di Internet può iniziare a giocare a poker dal proprio computer o telefono.

Scenario di gioco

Il modo più semplice per capire le regole del poker in un online casino e come si gioca è lo scenario di gioco:

Piazzare le scommesse obbligatorie. Vengono piazzate dai giocatori di poker che hanno raggiunto il turno (Hold’em, Omaha, Draw) o che sono caduti per sorteggio (Stack e Razz).

Distribuire le carte iniziali. Valutandole, il giocatore di poker decide se prendere parte a questa operazione. Se le carte pocket non hanno prospettive di ulteriori estrazioni, è meglio scartarle senza metterle nel piatto. Le mani che possono generare un profitto e che permettono di realizzare una combinazione forte dovrebbero essere giocate. Al momento di decidere, è importante considerare le azioni degli altri avversari – la presenza e l’entità delle loro puntate.

Puntate. Permettono di costruire il piatto annunciando le puntate e mettendo fuori gioco gli avversari offrendo loro un rilancio elevato. Questo è uno dei loro modi per vincere il piatto e ridurre il numero di offerenti. Per riuscire a pareggiare, è necessario padroneggiare le tattiche di rilancio, che sono parte integrante della strategia del torneo. La dichiarazione avviene dopo la prima mano di carte e dopo ogni nuova mano di carte coperte o comuni, oppure dopo ogni scambio. L’ultima dichiarazione si conclude con uno showdown e un confronto delle combinazioni.

Scambio, carte comuni e carte supplementari. A seconda del tipo di disciplina, durante il gioco si possono scambiare carte o ricevere carte comuni o pocket aggiuntive. Esse completano la mano iniziale – possono rafforzarla o renderla poco promettente per ulteriori estrazioni. Quando appaiono nuove carte, il giocatore di poker deve rivalutare la forza della sua combinazione e la probabilità di vincere la mano. Le combinazioni forti diminuiscono il rischio di entrare nel piatto e viceversa.

Showdown. Si verifica dopo l’ultima mano se il piatto non è stato giocato in precedenza. Nel poker online è un processo tecnico, poiché l’applicazione analizza le carte di tutti i partecipanti e determina chi di loro ha realizzato la combinazione più forte. Il vincitore si aggiudica il piatto, che si forma durante tutti i livelli di puntata.

Soluzioni di puntata

Ogni partecipante a una mano ha a disposizione diversi tipi di decisioni che può annunciare durante la dichiarazione. Durante il processo di dichiarazione è possibile prendere le seguenti decisioni:

Puntata. È una puntata che si può piazzare solo se si decide per primi o se nessun altro ha puntato prima di noi. È la puntata minima che si può piazzare al tavolo in cui ci si trova. Se uno dei vostri avversari punta di più, il turno tornerà a voi; dovrete chiamare, lasciare o puntare di più.

Check. Il giocatore di poker non effettua alcuna puntata e passa il turno all’avversario. Anche questa decisione può essere inconcludente. Se uno degli avversari punta, il turno viene restituito al giocatore e non è possibile effettuare un Check.

Chiamata. Il partecipante confronta la puntata dell’avversario, puntando un importo simile. Se il Call viene annunciato da tutti gli offerenti, la partita è finita e si passa alla fase successiva.

Rilancio. Una dichiarazione con un aumento, che restituisce il turno all’avversario. Quando si rilancia, ricordarsi che l’avversario avrà di nuovo il suo turno e potrà puntare ancora di più di quanto si è fatto.

All-in. È un caso speciale di rilancio, quando un giocatore punta tutte le sue fiches andando all-in.

Da un lato, i giocatori degli online casino non possono utilizzare più fiches di quelle che avevano in mano al momento dell’inizio. Gli acquisti sono consentiti solo tra una mano e l’altra, mentre nei tornei sono possibili solo con i rebuy e gli add on.