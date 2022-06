Come giocare a blackjack online. Guida per principianti

3 Minuti

595 Parole

Il blackjack è uno dei giochi di casinò più popolari in assoluto. È stato un grande successo nei casinò tradizionali e ora sta prendendo d’assalto i siti web di gioco d’azzardo. I principali fornitori di software continuano a rilasciare nuove edizioni del gioco preferito di sempre e molti nuovi giocatori si uniscono costantemente alla festa. In questo articolo, vi guideremo attraverso l’intero processo per iniziare a giocare a blackjack online in casinò decenti come https://librabet.com/it/games/black-jack.

Passo 1. Scegliere un casinò

Prima di tutto, dovrete trovare un sito in cui giocare. Se state cercando un’esperienza di gioco con denaro reale, dovrete cercare un sito di gioco legale che abbia il blackjack nella sua lobby di gioco. Per i principianti, suggeriamo di attenersi a casinò affidabili e autorizzati, per evitare di avere un’esperienza scorretta.

Nel caso in cui siate alla ricerca di una sessione di gioco gratuito, potete anche farla in un casinò online. Molti siti offrono modalità Play-for-Fun per i loro giochi, e il blackjack non fa eccezione. Potrete giocare gratuitamente senza dover creare un account.

Passo 2. Registrazione

La prossima cosa da fare prima di poter giocare a blackjack online con fondi reali è la registrazione al casinò selezionato. Per effettuarla, dovrete trovare il pulsante Iscriviti, che di solito si trova nell’angolo in alto a destra del sito web. Cliccateci sopra e seguite le istruzioni.

Per registrarsi, dovrete creare una coppia di login e password, compilare alcune informazioni personali e condividere il vostro indirizzo e-mail. È importante inserire i vostri dati reali, poiché il casinò potrebbe chiedervi una verifica in seguito. Tutti i casinò legali devono verificare i propri utenti, quindi non preoccupatevi nel caso in cui gli amministratori del sito ve lo chiedano.

Passo 3. Deposito

Dopo aver creato un conto, dovrete trasferire dei fondi sul vostro saldo del casinò. Per farlo, avviate la cassa del casinò premendo il pulsante Deposito, che di solito si trova nell’angolo in alto a destra del sito. Nella cassa, scegliete l’opzione bancaria che preferite, digitate la somma che desiderate trasferire e premete Deposito. Sarete reindirizzati alla pagina del vostro metodo di pagamento, dove dovrete confermare la transazione.

Passo 4. Avvio del gioco

Una volta effettuata la transazione, potrete finalmente giocare a blackjack online. Spostatevi nella lobby del casinò e trovate il gioco. Le lobby di ogni casinò sono uniche, ma nella maggior parte dei casi è presente uno strumento di filtraggio. Potete filtrare i giochi da tavolo e trovare il blackjack o semplicemente cercarlo digitando “Blackjack” nel campo di ricerca corrispondente.

Scegliete una delle edizioni del blackjack e cliccateci sopra. In molti casinò, vi verrà proposto di scegliere tra la modalità Play-for-Fun e quella Real-Play. Selezionate Real-Play per iniziare a giocare con denaro reale o Play-for-Fun per esercitarvi gratuitamente.

Passo 5. Fare una scommessa

Una volta avviato il gioco, potrete fare delle puntate proprio come nel blackjack normale. Le regole sono di solito le stesse, ma consigliamo comunque di controllare le istruzioni perché il gioco potrebbe avere alcune caratteristiche uniche o modifiche disponibili. Una volta pronti, fate la prima puntata cliccando sulle opzioni corrispondenti e iniziate a divertirvi con il blackjack online.

Passo 6. Incasso

Una volta terminata la giornata di blackjack, è possibile ritirare le vincite. Per farlo, avviate nuovamente la cassa e passate alla scheda Prelievi. Trovare l’opzione bancaria e inserire la somma che si desidera prelevare. Quindi, inserire le proprie credenziali e inviare la richiesta. Non dimenticate di controllare i tempi di elaborazione dei prelievi del vostro casinò, poiché quasi tutti i siti di gioco d’azzardo richiedono un certo tempo per completare la transazione.