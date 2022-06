5 consigli sui Casinò online per i principianti

4 Minuti

651 Parole

Iniziare a giocare sui siti di gioco d’azzardo è solitamente facile e senza intoppi, soprattutto con i siti nuovi. Tuttavia, ci sono molti modi per migliorare la vostra esperienza all’inizio. Inoltre, alcuni siti di casinò online decenti come https://5gringos.com/it/ hanno troppe funzioni, che li rendono un po’ confusi per gli aspiranti giocatori. Oggi condivideremo alcuni consigli per diventare rapidamente un giocatore esperto.

1. Usare un bonus senza deposito

Molti casinò hanno promozioni segrete senza deposito. Provate a cercare i codici online e probabilmente troverete un’offerta di questo tipo in quasi tutti i casinò online che dispongono di campi per i codici promozionali. Alcuni siti non richiedono nemmeno alcun codice e si limitano a dare qualche omaggio a ogni nuovo utente.

I bonus che si possono ottenere attraverso queste promozioni sono di solito giri gratis o fiches gratuite. Le offerte sono di solito molto ridotte, in quanto non è necessario effettuare un deposito per ottenerle. Ad esempio, di solito non si ottengono più di 20 giri gratis da queste promozioni.

Tuttavia, è importante tenere a mente i termini del bonus. Per la maggior parte delle offerte senza deposito, i termini sono particolarmente rigidi. È giusto dire che le probabilità di incassare effettivamente qualcosa da un bonus gratuito sono basse. Tuttavia, è un ottimo modo per testare il casinò prima di effettuare un deposito effettivo.

2. Leggete attentamente i termini

Questo consiglio è particolarmente applicabile alle regole dei bonus dei casinò. Molti principianti saltano la lettura del documento e finiscono per non capire perché non possono ritirare le loro vincite. I requisiti di puntata sono il termine più comunemente trascurato dai principianti. Si tratta di un moltiplicatore da applicare alla somma del bonus. La somma risultante è il valore totale delle scommesse che dovete effettuare per sbloccare i prelievi.

Ad esempio, se si ottiene un bonus di deposito di 100 dollari con requisiti di puntata x30, si dovranno effettuare scommesse per un valore di 3.000 dollari prima di avere diritto a un prelievo. È importante notare che si tratta solo della somma totale delle vostre scommesse, non della somma che dovete raggiungere sul vostro saldo.

3. Scommettere in modo intelligente

Alcuni giocatori preferiscono piazzare una puntata all-in e vedere subito il risultato. Tuttavia, non è un modo efficace di scommettere i propri fondi al casinò online. Prima di tutto, ci sono i requisiti di puntata che abbiamo appena menzionato. Per soddisfarli, è meglio fare molte scommesse piccole piuttosto che poche grandi. Vincerete più spesso, consentendovi di ottenere una somma totale scommessa più alta.

Per lo stesso motivo, è un modo migliore per avanzare nei programmi fedeltà e nei club VIP. Nella maggior parte dei siti di gioco d’azzardo, si guadagnano punti esperienza o punti fedeltà piazzando scommesse. Pertanto, più alta è la somma totale scommessa, più vantaggi si otterranno.

4. Provare diversi giochi

Concentrarsi su un solo gioco non è di solito una grande idea, soprattutto se si è alle prime armi. È molto meglio provare diversi tipi di gioco d’azzardo online prima di poter fare una scelta consapevole in base alle proprie sessioni. Anche nel caso in cui vi piacciano solo le slot, provarne diverse ha senso, poiché tutte hanno caratteristiche diverse e meccaniche aggiuntive.

Provare tutte queste caratteristiche vi aiuterà a determinare le vostre preferite. In seguito, sarete in grado di trovare facilmente giochi con meccaniche simili e di divertirvi anche con quelli. Un’altra buona idea è quella di provare i giochi di diversi fornitori di software.

5. Prima la pratica

La maggior parte dei casinò moderni dispone di una funzione di gioco gratuito. Questa funzione consente di ottenere alcuni crediti virtuali per quasi tutti i giochi presenti nella lobby e di fare pratica gratuitamente. È un ottimo modo per provare diversi giochi, come indicato nel consiglio precedente. È anche un’opzione perfetta per i giochi da tavolo, poiché è sempre meglio conoscere le regole prima di effettuare puntate con denaro reale in un gioco di carte.