Porcupine Tree. Undicesimo album e un concerto in Italia per la band inglese 

1 Minuto

113 Parole

A distanza di 12 anni, i Porcupine Tree tornano sulle scene con un nuovo album di inediti dal titolo Closure/Continuation, in uscita venerdì 24 giugno 2022.

Registrato sporadicamente e in tranquillità nel corso dell’ultimo decennio e completato nel momento in cui la pandemia ha interrotto i live tra il 2020 e il 2021, Closure/Continuation è l’undicesimo album in studio della band progressive inglese.

I Porcupine Tree torneranno live con una serie di date che toccheranno l’America e l’Europa, compresa l’Italia con un’unica data, il 24 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago (Milano). (La redazione)

Concerti in programma – Porcupine Tree