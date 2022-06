Gli auguri degli artisti a Brian Wilson per i suoi 80 anni

1 Minuto

Nel giorno del suo ottantesimo compleanno, il 20 giugno 2022, Brian Wilson ha ricevuto gli auguri da tanti suoi amici e colleghi: da Elton John a Bob Dylan, passando per Carole King, Lyle Lovett, Chuck D, Jim James, She & Him e tanti altri ancora.

Guarda il video completo degli auguri su YouTube.