Il tributo al maliano Ali Farka Touré del figlio Vieux con i Khruangbin

Il cantante e musicista maliano Vieux Farka Touré e la formazione texana Khruangbin si apprestano a pubblicare un album tributo ad Ali Farka Tourè (1939-2006).

Il disco – frutto della collaborazione tra il figlio del leggendario chitarrista maliano e il trio texano composto da Laura Lee, Mark Speer e Donald “DJ” Johnson – si intitola Ali e uscirà il 23 settembre 2022 per Dead Oceans.

Un omaggio composto da 8 tracce di Ali Farka Tourè opportunamente riarrangiate e registrate dai Khruangbin con Vieux Farka Tourè.

Ali è stato un chitarrista e artista influente, noto per il suo blend capace di unire blues e lingue dei popoli songhai, tuareg, fula e bambara.

Ali Farka Tourè è noto per il desert blues che gli ha portata fama internazionale e riconoscimenti internazionali come i Grammy Award, oltre ad una notorietà internazionale al tempo rara per i musicisti africani.

Il risultato di Ali è straordinario. Perché è un disco capace di ridare vita a uno dei più grandi musicisti della world music degli ultimi 50 anni.

Ali uscirà il giorno dopo il Republic Day, festa nazionale commemorativa dell’indipendenza della Repubblica del Mali (22 Settembre 1960).

Il primo singolo estratto, Savanne, è il perfetto punto di ingresso per capire il lavoro fatto dietro al tributo dei Khruangbin con Vieux Farka Tourè. Il ritmo è rilassato e gioiosamente ripetitivo, solo pochi accordi suonati alla chitarra con la voce roca di Vieux a farla da padrone. (La redazione)