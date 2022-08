Santigold, la rapper dall’animo punk.

2 Minuti

345 Parole

Il nuovo album della newyorkese Santigold è stato realizzato con l’aiuto di musicisti e produttori di prim’ordine come Rostam, Boys Noize, Dre Skull, P2J, Nick Zinner, SBTRKT, JakeOne, Illangelo, Doc McKinney, Psymun, Ricky Blaze, Lido, Ray Brady e Ryan Olson.

Le registrazioni di Spirituals, questo il nome del disco in uscita il 9 settembre 2020 per Little Jerk, si sono svolte a Brooklyn, in casa, durante il lockdown del 2020.

All’improvviso ero lì con tre bambini piccoli che non andavano a scuola, due gemelli di appena 2 anni e un bambino di 6 anni – stavo cucinando, pulendo, facendo il bucato e cambiando i pannolini dalla mattina alla sera, con tre bambini piccoli che entrano ed escono dal mio letto per tutta la notte. Stavo perdendo i contatti con l’artista che è in me. Registrare questo album è stato un modo per tornare me stessa dopo essere rimasta bloccata in modalità sopravvivenza. Quando ho creato lo spazio per registrare mi sono resa conto che la musica era la mia ancora di salvezza. Non avevo mai scritto testi più velocemente in vita mia. Dopo aver avuto il blocco totale dello scrittore, hanno iniziato a riversarsi. Ho deciso di creare il futuro, di guardare verso dove stiamo andando, di creare bellezza e di attrarre quella bellezza. Ne ho bisogno per me stessa, ma è anche lì per chiunque altro ne abbia bisogno. Santigold

Sempre in prima linea nella sfida dell’innovazione, l’artista di Philadelphia ha evitato le convenzioni sonore e ha sfidato se stessa nella scrittura e nella produzione, spingendo la sua musica verso il futuro. Le produzioni di Santigold e del nuovo album si muovono tra hip hop, dance, punk, alternative rock, wave e indie, trovando sempre spazio nelle playlist dei più giovani, nelle colonne sonore di film e serie tv e tra le selezioni musicali dei maggiori network radiofonici.

Spirituals arriva a sei anni di distanza dall’album di culto 99¢ e Ain’t Ready è il secondo singolo estratto dal nuovo lavoro discografico della rapper dall’animo punk. (La redazione)