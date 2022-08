«Flood», il nuovo album di Stella Donnelly.

A tre anni di distanza dal suo spumeggiante esordio Beware of the Dogs, la giovane cantautrice australiana Stella Donnelly torna con l’atteso secondo disco dal titolo Flood.

I testi e le tematiche di Flood sono ispirati al birdwatching, hobby che Stella Donnelly ha affinato nelle foreste australiane del Bellingen.

Per il nuovo album, in uscita sarà il 26 agosto 2022 su etichetta Secretly Canadian, l’artista australiana ha scritto 43 nuove canzoni, di cui 11 sono andate a finire su Flood.

Lungs e Flood sono i primi singoli estratti dal nuovo disco della Donnelly, una lezione di stile e maturità, suonati e arrangiati in maniera ineccepibile. Il tutto sorretto dalla sua inconfondibile voce. (La redazione)

