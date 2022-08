10 album del 2022 per le ferie d’agosto

2 Minuti

424 Parole

Nel mese delle vacanze per antonomasia non potevamo fare a meno di consigliarvi dieci album per le ferie d’agosto, tutti pubblicati nel 2022.

I 10 dischi selezionati sono, a oggi, tutti disponibili in streaming su Bandcamp. Pertanto, buon ascolto, ma soprattutto buon relax! (La redazione)

Calexico. El Mirador

CLICCA QUI E ASCOLTA

Sondre Lerche. Avatars of Love

CLICCA QUI E ASCOLTA

Kaidi Tatham. Don’t Rush the Process

CLICCA QUI E ASCOLTA

The Reds, Pinks & Purples. Still Clouds at Noon

CLICCA QUI E ASCOLTA

Sam Prekop and John McEntire. Sons Of

CLICCA QUI E ASCOLTA

Sombras de Vapor. Ecos del corazón

CLICCA QUI E ASCOLTA

Strawberry Station. Talk Of The Dancefloor

CLICCA QUI E ASCOLTA

They Hate Change. Finally, change

CLICCA QUI E ASCOLTA

Mitski. Laurel Hell

CLICCA QUI E ASCOLTA

Sunbeam Sound Machine. Wonderer

CLICCA QUI E ASCOLTA