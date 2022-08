«Quiet Room» è l’atteso album d’esordio di Skullcrusher

Skullcrusher è lo pseudonimo dietro il quale si cela la giovane cantautrice newyorkese Helen Ballentine con all’attivo due EP, l’omonimo Skullcrusher del 2020 e Storm in Summer del 2021.

Dopo una lunga attesa Skullcrusher annuncia per il 14 ottobre 2022 l’uscita del suo album di debutto per Secretly Canadian dal titolo Quiet Room.

Whatever Fits Together è il primo singolo estratto da Quiet Room. (La redazione)

