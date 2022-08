Fly High è il nuovo singolo dei C’ammafunk

Che la Campania avesse uno storico legame con la musica black, era cosa già nota. Ma che le note del funk potessero diffondersi da un paesino in provincia di Salerno, è già più inusuale.

Ci pensano i C’ammafunk, band di 6 elementi che si è fatta un nome con una serie di live al fulmicotone, a rendere noto che non è solo Napoli il nuovo fulcro italiano della musica col groove.

È uscito infatti da poco il loro nuovo singolo Fly High, che vede la partecipazione del rapper canadese L. Teez e l’acclamato violinista Arcangelo Michele Caso. Su un morbido tappeto jazz-soul volteggiano le parole e barre del l’MC nordamericano, accompagnato da un arrangiamento a tratti orchestrale, a tratti più minimalista.

Il video animato mostra le forme di un uccello, un germoglio e un individuo col cappuccio che si avvicendano in un cerchio infinito.

Fly High è il secondo singolo dei C’ammafunk, preceduto dall’esplosivo Funkshovit uscito qualche mese fa. Ambedue i brani sono tratti dall’album di debutto della band, Bouncing, in uscita a Settembre su IRMA Records.

E se questi sono solo gli antipasti, non vediamo l’ora di sentire la portata principale. (Adaja Inira)

