Tokyo. Il video di una scatenata Victoria De Angelis dei Måneskin

Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin, si è scatenata durante un concerto tenuto a Tokyo il 18 agosto 2022.

Di seguito è possibile vedere il videoclip che ritrae la giovane rockstar italiana circondata dai suoi fan.

Quello di Tokyo è il primo di una serie di tre concerti in Giappone della band romana. Altre due date sono previste al Summer Sonic Festival di Chiba e Osaka del 20 e 21 agosto 2022. (La redazione)

