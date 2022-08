AMA Music Festival 2022 (date e line-up)

2 Minuti

Sette giorni ricchi di musica e non solo animeranno il Parco di Villa Cà Cornaro a Romano d’Ezzelino, ai piedi del Monte Grappa.

Da lunedì 22 a domenica 28 agosto infatti torna l’AMA Music Festival, una manifestazione che nasce dall’idea di combinare la musica, portata sul palco dai concerti, e altre esperienze complementari racchiuse in cinque valori: risparmio energetico, ecostenibilità, arte e sport, rispetto e beneficenza.

L’evento di quest’anno prevede molti artisti, tra i quali Litfiba che chiudono il loro ultimo tour e i Nothing But Thieves, alla loro unica data italiana. Oltre a loro saranno presenti anche Marracash, Fabbri Fibra e gli Ska-P.

L’AMA Music Festival è nato come un momento di aggregazione legato al rispetto dell’ambiente, vivendo eventi di musica, arte e cultura. La sostenibilità è sempre stata parte integrante dell’evento e anche quest’anno le serate saranno accompagnate da spettacoli con personaggi pubblici, navigatori ed escursionisti, per approfondire le tematiche legate all’ecologia. Si potrà anche cenare gustando prodotti certificati e di qualità, di provenienza territoriale, con una offerta enogastronomica per tutti, sia per adulti che per bambini, che potranno assaporare il meglio della cucina locale e delle tradizioni culinarie, comprese scelte vegetariane e vegane. Inoltre, tutti i rifiuti prodotti verranno riciclati.

Inoltre, l’AMA ha scelto di dedicare una serata a Sea Shepherd, organizzazione internazionale senza fini di lucro il cui scopo primario è fermare la distruzione dell’habitat naturale marino e la scomparsa delle specie selvatiche negli oceani del mondo, conservando e proteggendo l’ecosistema. (Alessandro da Rin Betta)

Line-up quarta edizione dell’AMA Music Festival 2022

Lunedì 22 agosto

Marracash

Noyz Narcos

Ensi

Martedì 23 agosto

Fabri Fibra

Massimo Pericolo

Ele A

Mercoledì 24 agosto

Nothing But Thieves (unica data italiana)

Viagra Boys

Fast Animals and Slow Kids

Palaye Royale

Giovedì 25 agosto

Ska -P

Zebrahead

Punkreas

Venerdì 26 agosto

Litfiba (ultima data dell’ultimo tour)

Sabato 27 agosto

Tananai

Lazza

Rhove

Domenica 28 agosto

Guè Pequeno

Psicologi

Villabanks

Nello Taver