Sziget Festival, annunciate le date del 2023

Il Sziget Festival è un evento musicale che dal 1993 si tiene sull’isola di Óbuda, Budapest, situata nel fiume Danubio.

La prossima edizione del festival ungherese si terrà dal 9 al 14 agosto 2023. (La redazione)

