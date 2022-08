Chris Forsyth con il nuovo album «Evolution Here We Come»

1 Minuto

Chris Forsyth è uno dei chitarristi più talentuosi della sua generazione, capace con il suo stile di innovare la scena rock indipendente americana con album incensati da critica e pubblico.

Il 26 agosto 2022 uscirà per No Quarter il suo nuovo album dal titolo Evolution Here We Come, registrato la scorsa estate a Richmond, Virginia, con un’incredibile band composta dal bassista Doug McCombs (Tortoise), il batterista Ryan Jewell (Ryley Walker) e il chitarrista Tom Malach (Garcia Peoples).

Contribuiscono al disco Bill Nace (Body/Head), Steve Wynn (The Dream Syndicate), Linda Pitmon (Baseball Project), Marshall Allen (Sun Ra Arkestra), Nick Millevoi e Dave Harrington (Darkside).

Evolution Here We Come è stato prodotto da Crhis Forsyth stesso con il supporto di Dave Harrington. (La redazione)

