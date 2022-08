I danesi Iceage pubblicano una raccolta di rarità e b-side

2 Minuti

Gli Iceage sono una delle migliori formazioni indipendenti in circolazione, capaci come pochi di ridare vita all’immortale sound che tra gli anni ’80 e ’90 ci ha regalato grandi dischi di gruppicome Hüsker Dü, Sonic Youth, Dinosaur Jr. e Pavement.

La formazione danese ha annunciato l’uscita di Shake the Feeling. Outtakes & Rarities 2015–2021, un disco – come recita il titolo – di rarità e b-side disponibile dal 23 settembre 2022 per Mexican Summer.

La raccolta della band comprende 12 tracce mai pubblicate, brani composti tra il 2015 e il 2021 che meritavano un disco tutto loro.

La raccolta Shake the Feeling. Outtakes & Rarities 2015–2021 comprende musica composta durante le session di Plowing Into the Field of Love del 2014, Beyondless del 2018 e Seek Shelter del 2021.

La traccia che dà il titolo all’album è stata scritta durante le session di Beyondless, ma lasciata fuori dal disco perché troppo “allegra” e differente dai toni dark del resto del materiale.

Faranno parte della compilation anche una cover di I’ll Keep It With Mine di Bob Dylan e My Mule di Abner Jay.

All’inizio dell’estate, prima di annunciare l’uscita della raccolta, la band capitanata da Elias Bender Rønnenfelt aveva condiviso l’inedito All the Junk on the Outskirts, composta sempre durante le session di Beyondless.

Il primo estratto è Shake the Feeling, brano che non avrebbe sfigurato neanche sull’ultimo album Seek Shelter, prodotto da Sonic Boom nel 2021. (La redazione)