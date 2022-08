I My Chemical Romance tornano a suonare «Bury Me in Black» e «This is the Best Day Ever»

1 Minuto

Sabato 20 agosto 2022 al Paycom Center di Oklahoma City i My Chemical Romance hanno suonato due pezzi che non eseguivano da moltissimo tempo.

Si tratta di Bury me in Black e This is the Best Day Ever, che non facevano dal vivo rispettivamente dal 2003 e dal 2005.

Quella di Oklahoma City è stata la prima di 25 date del tour di reunion della band emo/alternative rock negli Stati Uniti.

Attraverso questo link è possibile scoprire l’intera scaletta del 20 agosto 2022. (La redazione)