Loud Women Fest 2022. Il festival londinese tutto al femminile

Il 2 e 3 settembre 2022 si terrà presso l’Amersham Arms di Londra il Loud Women Fest, evento musicale indipendente incentrato su artiste e gruppi guidati da donne.

Per questa sesta edizione del festival tutto al femminile, si esibiranno Bugeye, Charley Stone, Chroma, Deux Furieuses, Deuxes, Dinosaur Skull, Fraulein, Gilan, girlcrush, Hannah Rose Kessler, Hotwax, I Am Her, I, Doris, Killdren, Lambrini Girls, Lilith Ai, MIRI, Muff, Okay Bye, Pink Suits, Queen Cult, Rabies Babies, Shelf Lives, Snoozers, The Menstrual Cramps, YNES.

Di seguito il trailer di presentazione del Loud Women Fest 2022 con tutte le band partecipanti. (La redazione)