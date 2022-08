Tutti i concerti dei Coldplay. Date in Italia e all’estero

Dal clamoroso album d’esordio del 2000, Parachutes, di dischi, concerti e soprattutto successi i Coldplay ne hanno collezionato davvero tanti.

La band inglese guidata dal cantante e pianista Chris Martin si appresta a tornare in tour anche in Italia.

Tre finora le date previste nel nostro Paese: una a Napoli, il 21 giugno 2023, allo Stadio Diego Armando Maradona, e due a Milano, il 25 e 26 giugno 2023, allo Stadio San Siro.

Di seguito è possibile consultare il calendario internazionale completo e in continuo aggiornamento dei concerti dei Coldplay. (La redazione)

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.