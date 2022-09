L’hip hop contemporaneo del nigeriano Fireboy DML

Adedamola Adefolahan, in arte Fireboy DML, è uno dei nomi più interessanti del movimento hip hop contemporaneo.

Performer unico e dallo stile anticonvenzionale, Fireboy DML mescola hip hop, r&b vintage, pop contemporaneo e musica africana.

Bandana è il nuovo singolo estratto da Playboy, terzo album dell’artista nigeriano pubblicato il 5 agosto 2022 su YBNL Nation /Empire. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.