Il tour europeo dei Rammstein. Nuova e unica data in Italia

Dopo lo straordinario concerto di quest’estate a Torino, i Rammstein mantengono la promessa e tornano in Italia nel 2023!

Per la precisione, l’unica data italiana del loro nuovo tour europeo si terrà sabato 1° luglio 2023 allo Stadio Euganeo di Padova.

I Rammstein – industrial metal band tedesca che si è formata a Berlino nel 1993 – torneranno quindi in tour negli stadi di tutta Europa per la terza volta consecutiva, presentando quello che è stato definito dai media come uno show monumentale. (La redazione)

