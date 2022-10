Il tour dei Dream Syndicate

1 Minuto

187 Parole

Il 10 giugno 2022 è uscito per Fire Records Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions, l’ottavo album in studio dei Dream Syndicate.

Un disco che va ben oltre il classico paisley underground al quale la band di Steve Wynn ci aveva abituati, in grado di fondere elementi elettronici, prog e sperimentali (leggasi krautrock) mantenendo tuttavia groove e brillantezza sonora, sempre in bilico tra melodia e psichedelia.

Insieme a Steve Wynn, autore e cantante della formazione che abbiamo anche intervistato, hanno partecipato alla realizzazione di Ultraviolet Battle Hymns and True Confession il batterista Dennis Duck, il bassista Mark Walton, il chitarrista solista Jason Victor e il tastierista Chris Cacavas (Green on Red), al quale si aggiungono come ospiti Stephen McCarthy (The Long Ryders) e Marcus Tenney.

I Dream Syndicate saranno anche in Europa con una tournée che toccherà anche l’Italia. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA