The Dream Syndicate. «Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions» è il nuovo album della formazione californiana

1 Minuto

170 Parole

Il nuovissimo album dei Dream Syndicate, Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions, fonde krautrock, atmosfere alla Brian Eno, groove ritmico di ispirazione Neu e una lucentezza californiana in bilico tra psichedelia e melodia.

I Dream Syndicate sono andati ben oltre le loro prime influenze dei Velvet Underground e hanno affrontato il glam britannico, il prog tedesco e altro ancora.

Il nuovo Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions, in uscita per Fire Records il 10 giugno 2022, vede come sempre il cantante, autore e chitarrista Steve Wynn con l’aggiunta del batterista Dennis Duck, il bassista Mark Walton, il chitarrista solista Jason Victor più il loro nuovo membro Chris Cacavas (già Green on Red) alle tastiere, oltre alle apparizioni di ospiti come Stephen McCarthy (The Long Ryders) e di Marcus Tenney al sax e alla tromba. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA