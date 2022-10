Danny Toeman con il nuovo singolo «When The Lights Go Down»

1 Minuto

218 Parole

Per il soul man londinese Danny Toeman, il 2022 ha già riservato notevoli traguardi: il tutto esaurito a molti suoi show, airplay sulla BBC 2 e l’apertura del concerto di Diana Ross. Ora ci consegna finalmente il suo brano più richiesto dal vivo in vinile, come lato A di un nuovo 45 giri uscito in edizione limitata.

When The Lights Go Down è una fetta di uptempo disco-soul, ispirato al Philly Sound anni ’70 di band come The O’Jays, e vede Toeman alle prese con una donna molto esigente che però lui tiene a bada quando vengono spente le luci.

Il video che accompagna la traccia vede la partecipazione della troupe di ballo retrò The Meyer Dancers e strizza l’occhio a quell’estetica anni 70 un po’ kitsch, fatta di paillettes e sfondi rosa. Con Toeman a metà tra Barry White e Dirk Diggler di Boogie Nights.

Sul lato B del 45 giri invece troviamo la ballata Feel My Soul, in cui viene messa in luce l’incredibile voce ed estensione vocale del cantante, che prende il comando nonostante il ricco tappeto orchestrale della base.

Due brani che evidenziano la versatilità e potenza di Danny Toeman, e un 45 imperdibile per gli amanti del genere. (Adaja Inira)