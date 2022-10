Tutte le date del tour di James Taylor

1 Minuto

Tra fine ottobre e i primi giorni di novembre 2022, torna in Italia il cantautore americano James Taylor, una delle voci più belle della popular music.

Cinque le date previste nel nostro Paese: venerdì 28 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, domenica 30 ottobre all’Auditorium Parco della Musica di Roma, lunedì 31 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, mercoledì 2 novembre al Palabassano di Bassano e giovedì 3 novembre 2022 al Teatro Colosseo di Torino.

James Taylor è un cantautore e chitarrista nato a Boston nel marzo 1948, ha vinto sei Grammy e nel 2000 è stato inserito nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame. Nel corso della sua lunga carriera, ha pubblicato 20 album, vendendo complessivamente oltre 100 milioni di copie nel mondo.

L’ultimo lavoro discografico del musicista statunitense, American Standard, è stato pubblicato nel febbraio 2020 da Fantasy Records. Un disco in cui l’artista americano reinterpreta canzoni tradizionali del repertorio a stelle e strisce, aggiudicandosi il Grammy come Best Traditional Pop Vocal Album.

