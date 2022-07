Concerti all’Auditorium Parco della Musica di Roma

Realizzato dall’archistar Renzo Piano e inaugurato il 21 aprile 2002, l’Auditorium Parco della Musica è un complesso multifunzionale di Roma progettato per ospitare eventi musicali e culturali.

L’Auditorium è situato ai Parioli, il secondo quartiere di Roma, precisamente al Villaggio Olimpico, complesso residenziale inaugurato nel 1960 per la XVII Olimpiade.

La struttura si compone di quattro spazi: la Sala Santa Cecilia (2756 posti), la Sala Sinopoli (1133 posti), la Sala Petrassi (673 posti) e Teatro Studio (308 posti).

Attraverso questa pagina è possibile consultare tutti i concerti e festival in programma all’Auditorium Parco della Musica di Roma. (La redazione)

No upcoming concerts or festivals.

