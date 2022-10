«Good Intentions» è il nuovo singolo dell’austriaco Tanzos

2 Minuti

A qualche mese dall’uscita del singolo Mood Swings, il cantautore austriaco Tanzos torna con un nuovo brano pop-rock più esplosivo del precedente dal titolo Good Intentions.

Good Intentions è una canzone trascinante ed energica attraverso la quale Tanzos affronta quelle tematiche – comuni a molti di noi – legate alla difficoltà di trasformare le buone idee e intenzioni in fatti, sia su un piano individuale (Smile and let the battery die / get bored and just admit it) che su uno più globale (Enjoy the liberal age for a while / while we are still in it).

Quando nel bel mezzo del brano canta “Hold your breath and count to ten/ and then we start again”, questo può anche essere interpretato come il suo annuncio a voler continuare a trasmettere e diffondere temi realistici tramite canzoni martellanti che ti entrano dritte in testa grazie anche al loro forte impatto emotivo.

Molti di noi probabilmente sanno cosa serve per rendere le cose migliori. Sia a livello personale che ad un livello più ampio. Sfortunatamente ciò non significa molto, a meno che non facciamo in modo che queste intenzioni si traducano in azioni reali. Tanzos

Il singolo sarà accompagnato da un video che ben rende in immagini ciò che Tanzos voleva esprimere.

A volte ci sentiamo come se fossimo rincorsi dalle buone intenzioni, col fiato sul collo. Una corsa contro la persona che davvero vogliamo essere. Tanzos

Anche Good Intentions farà parte dell’EP Win Fight Dream Lose in uscita a novembre 2022 per Commitment Records. (La redazione)