Songs for a friend. A tribute to Mimmo Rocker (playlist)

Per chi segue queste pagine sa che domenica, 16 ottobre 2022, il nostro amico e collaboratore di lunga data Domenico De Gasperis ci ha lasciati improvvisamente a soli 61 anni.

Per tutti era “Mimmo Rocker”, soprattutto per chi ha avuto modo di conoscerlo e frequentarlo in occasione di un concerto, l’acquisto di un disco o una semplice “cialtronata” tra amici.

Ora però che ha deciso di intrattenersi con i grandi del rock and roll passati a miglior vita, qui sul pianeta Terra abbiamo pensato di mantenere viva la sua memoria realizzando una compilation su Spotify dal titolo Songs for a friend. A tribute to Mimmo Rocker.

Sono canzoni scelte da amici e conoscenti, ciascuno dei quali ha intravisto nel suo carattere un aspetto singolare.

C’è chi infatti lo trovava malinconico e amabile e chi, invece, ravvisava nelle sue disamine l’atteggiamento di un uomo non soltanto libero, onesto, irreprensibile e riflessivo ma anche inattuale e nichilista, al punto da apparire smargiasso e persino vanitoso.

In fondo Mimmo Rocker non amava essere incasellato in una determinata categoria di esperti di musica. Da musicomane qual era, se gli si chiedeva quali fossero i suoi generi musicali preferiti, molto spesso – tra il serio e il faceto – rispondeva “Tutti, perché io sono tutto”. Ecco, Mimmo Rocker era esattamente così: virtuoso, colto e irriverente, ma in ogni caso sempre coerente con se stesso e il mondo che lo circondava.

Un amico profondo e ineffabile, a suo modo coinvolgente e prezioso, che sublimava un romanticismo latente attraverso la musica. Un rocker in giacca e cravatta, anche per questo sorprendente, che quasi sicuramente avrebbe avuto da ridire anche su questa playlist a lui dedicata.

Una scaletta che abbiamo voluto chiudere con Don’t think twice, it’s alright, la sua canzone preferita di Bob Dylan cantata da un altro suo grande mito, Elvis Presley, così come aveva scritto qualche tempo fa su FB. (La redazione)

PS: in neretto tutti gli aggettivi usati dagli amici per descrivere Mimmo Rocker

