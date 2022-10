«Take Control», il nuovo singolo di Phomea

2 Minuti

231 Parole

Cos’é umano? È questa la domanda al cuore del nuovo progetto del toscano Fabio Pocci, in arte Phomea. Un progetto audio-visivo a 360° che ibrida indie-folk ed elettronica, sotto l’egida di numi tutelari come Radiohead, Bon Iver o Notwist.

Il primo singolo, Take Control, ne è un manifesto: l’intimità voce-e-chitarra è funestata da loop che sembrano suonati da un computer impazzito. Uno scontro che finisce per produrre una strana sintesi – inaspettatamente orecchiabile! Nel videoclip, opera di Federico Perticone, il protagonista intraprende un viaggio ai confini dell’umano, scoprendo che quello che chiamiamo “realtà” è solo una gabbia.

Ma questo è solo l’inizio di progetto a 360°. Il disco, Me And My Army, sarà accompagnato da dodici immagini generate da un algoritmo, una per ciascun brano. Altri due video amplieranno il concept. E sarà reso disponibile anche un filtro Instagram, per trasformare la propria immagine in un avatar glitch.

Suoni, parole, immagini che raccontano un mondo in cui l’intelligenza è artificiale e la realtà virtuale. Un mondo in cui dobbiamo chiederci cosa vuol dire essere (restare) umani, e se siamo soli in questa battaglia.

Take Control sarà disponibile su tutte le piattaforme dal 21 ottobre 2022. Me And My Army invece uscirà l’11 novembre 2022, sostenuto da tre etichette: Beautiful Losers, Beng! Dischi e Beta Produzioni. (La redazione)