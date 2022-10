Kendrick Lamar. Un live in diretta streaming da Parigi

1 Minuto

Sarà trasmesso in diretta streaming mondiale il concerto che il rapper statunitense Kendrick Lamar terrà a Parigi sabato 22 ottobre 2022 in occasione dei dieci anni dell’album Good Kid, M.A.A.D City.

Il concerto all’Accor Arena di Parigi sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Music e Prime Video.

Lo show parigino rientra nelle date dal vivo del The Big Steppers Tour, in cui Kendrick Lamar sta portando in giro il suo ultimo lavoro in studio del 2022 dal titolo Mr. Morale & The Big Steppers. (La redazione)