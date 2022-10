Music from Saharan WhatsApp, la compilation di Sahel Sounds

Nel 2020, Sahel Sounds ha ospitato un progetto che racchiudeva una serie di EP digitali di breve durata, che documentavano le esibizioni dal vivo di alcuni degli artisti più emozionanti del Sahel.

I brani sono stati registrati dagli stessi artisti sul proprio cellulare e successivamente inviati all’etichetta di Portland, Oregon, tramite la popolare applicazione mobile WhatsApp.

Ora, a distanza di due anni, alcuni dei brani preferiti di questa serie sono stati raccolti in formato fisico con il titolo Music from Saharan WhatsApp.

Una compilation uscita il 10 giugno 2022 che include brani di musicisti e gruppi più noti di Sahel Sounds come Etran de L’Aïr, Hama, Alkibar Jr, Amaria Hamadaler delle Les Filles de Illighadad ma anche nimi nuovi come Bounaly e Andal Sukabe. (La redazione)

